NAPADOL SUSEDA KLADIVOM: Muža už obvinili

Myjava 4. augusta (TASR) - Polícia v Myjave vzniesla obvinenie voči 68-ročnému mužovi za prečin nebezpečné vyhrážanie v súbehu s prečinom ublíženie na zdraví. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Katarína Kuzmová.



Ako doplnila, bolo zistené, že obvinený na poli v okrese Myjava nasmeroval vozidlo proti susedovi. "Ten stihol uskočiť. Následne poškodeného napadol s kladivom. Udrel ho do nohy a v útokoch neprestal, pričom opakovane kričal slová 'už ťa zabijem'," uviedla Kuzmová.



Poškodenému na pomoc dobehla priateľka, ktorú obvinený udrel do oblasti tváre a zobral jej dioptrické okuliare. "Poškodenému a jeho priateľke sa podarilo vytrhnúť obvinenému kladivo z rúk. Páchateľ nasadol do auta, pričom cez otvorené okno ešte udrel poškodenú päsťou do tváre a odišiel," informovala krajská policajná hovorkyňa.



Poškodeným boli útokom páchateľa spôsobené pomliaždeniny a zlomeniny. "Policajti vyrazili do miesta trvalého pobytu útočníka. Muž sa pred hliadkou uzamkol a odmietal komunikovať. Spolu s ním sa v dome nachádzala aj jeho priateľka," povedala Kuzmová.



"Páchateľ po viac ako hodinovej komunikácii s vyjednávačom dobrovoľne odomkol rodinný dom a vyšiel von, kde bol zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie. Poverený príslušník spracoval na obvineného podnet na podanie návrhu na jeho väzobné trestné stíhanie," uviedla Kuzmová.



Obvinený, ktorý bol v minulosti už osemkrát súdne trestaný, si na rozhodnutie o väzbe počkal v cele policajného zaistenia.