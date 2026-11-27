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Napadol svoju neter a vyhrážal sa jej zabitím: Polícia muža obvinila
V prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Autor TASR
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Trebišov 27. novembra (TASR) - Polícia obvinila 65-ročného muža, ktorý fyzicky napadol svoju neter a vyhrážal sa jej zabitím. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Krupárová informovala, že incident sa stal nedávno v okrese Trebišov.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností došlo k udalosti počas jedného dopoludnia uplynulého týždňa v rodinnom dome v jednej z obcí okresu Trebišov. Po slovných nezhodách mal muž svoju neter opakovane udrieť do tváre a ťahať za vlasy. Následne mal vziať vreckový nôž, zdvihnúť ho nad hlavu a povedať jej, že keby ju chcel bodnúť, tak ju bodne,“ priblížila hovorkyňa. Útok sa tým však neskončil. V ďalšej miestnosti ju agresor opäť udrel a pokúsil sa vziať zo stolíka dýku. Keď jej opakovane hovoril, že ju zabije, žena sa bála o svoj život. Z domu ušla na dvor susedov, kde stratila vedomie. Záchranári ju previezli na ošetrenie do nemocnice, pričom podľa lekárskej správy utrpela zranenie s predpokladaným trvaním liečenia do siedmich dní.
„Michalianski policajti po prijatí oznámenia preverili okolnosti prípadu a ešte v ten deň obmedzili podozrivého na osobnej slobode. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Michaľany voči nemu vzniesol obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. Policajti zabezpečili aj vreckový nôž a dýku a zabezpečené dôkazy putovali na kriminalisticko-expertízne skúmanie,“ dodala Krupárová. V prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností došlo k udalosti počas jedného dopoludnia uplynulého týždňa v rodinnom dome v jednej z obcí okresu Trebišov. Po slovných nezhodách mal muž svoju neter opakovane udrieť do tváre a ťahať za vlasy. Následne mal vziať vreckový nôž, zdvihnúť ho nad hlavu a povedať jej, že keby ju chcel bodnúť, tak ju bodne,“ priblížila hovorkyňa. Útok sa tým však neskončil. V ďalšej miestnosti ju agresor opäť udrel a pokúsil sa vziať zo stolíka dýku. Keď jej opakovane hovoril, že ju zabije, žena sa bála o svoj život. Z domu ušla na dvor susedov, kde stratila vedomie. Záchranári ju previezli na ošetrenie do nemocnice, pričom podľa lekárskej správy utrpela zranenie s predpokladaným trvaním liečenia do siedmich dní.
„Michalianski policajti po prijatí oznámenia preverili okolnosti prípadu a ešte v ten deň obmedzili podozrivého na osobnej slobode. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Michaľany voči nemu vzniesol obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. Policajti zabezpečili aj vreckový nôž a dýku a zabezpečené dôkazy putovali na kriminalisticko-expertízne skúmanie,“ dodala Krupárová. V prípade dokázania viny mužovi hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.