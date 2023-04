NAPADOL TURISTU: Polícia ho stíha väzobne

Bratislava 6. apríla (TASR) - Muž, ktorý mal v závere marca napadnúť v centre Bratislavy turistu z Nového Zélandu, je stíhaný väzobne. Čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších informácií mal obvinený koncom minulého mesiaca fyzicky napadnúť pred priechodom pre chodcov na Kamennom námestí poškodeného, a to úderom päsťou do zadnej časti hlavy," priblížili policajti s tým, že bezprostredne po napadnutí mal nastúpiť do električky MHD v smere do mestskej časti Dúbravka.



"V nej takisto fyzicky napadol ďalšieho muža, a to úderom päsťou do oblasti tváre. Policajti ho na základe opisu v priebehu minulého týždňa zadržali v mestskej časti Petržalka a eskortovali na príslušné policajné oddelenie," dodali. Preverovaním bolo zistené, že obvinený sa obdobného konania dopustil aj vlani v júli.



V prípade preukázania viny pred súdom hrozí 30-ročnému Františkovi V. z okresu Lučenec trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.