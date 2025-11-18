< sekcia Regióny
NAPADOL ŽENU: Pri sebe mal aj nôž
Na základe získaných dôkazov poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade vzniesol voči agresorovi obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.
Autor TASR
Poprad 18. novembra (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža, ktorý fyzicky napadol ženu pred jedným z bytových domov v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k incidentu došlo v nedeľu (16. 11.) na Uherovej ulici.
„Bolo preukázané, že muž mal hodinu pred polnocou pristúpiť k žene, v ruke mal držať nôž a ženu nútil kráčať s ním. Keď to žena odmietla, násilím ju posadil na lavičku, priložil jej ku krku nôž a vyhrážal sa jej zabitím. Opakovane ju udieral do tváre i do nôh, pričom jej neustále vulgárne nadával,“ priblížila Ligdayová. Popradčan svoju agresivitu stupňoval a začal ženu škrtiť.
Na základe získaných dôkazov poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade vzniesol voči agresorovi obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.
„Bolo preukázané, že muž mal hodinu pred polnocou pristúpiť k žene, v ruke mal držať nôž a ženu nútil kráčať s ním. Keď to žena odmietla, násilím ju posadil na lavičku, priložil jej ku krku nôž a vyhrážal sa jej zabitím. Opakovane ju udieral do tváre i do nôh, pričom jej neustále vulgárne nadával,“ priblížila Ligdayová. Popradčan svoju agresivitu stupňoval a začal ženu škrtiť.
Na základe získaných dôkazov poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade vzniesol voči agresorovi obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.