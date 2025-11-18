Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. november 2025Meniny má Eugen
< sekcia Regióny

NAPADOL ŽENU: Pri sebe mal aj nôž

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Na základe získaných dôkazov poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade vzniesol voči agresorovi obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.

Autor TASR
Poprad 18. novembra (TASR) - Polícia obvinila 29-ročného muža, ktorý fyzicky napadol ženu pred jedným z bytových domov v Poprade. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že k incidentu došlo v nedeľu (16. 11.) na Uherovej ulici.

„Bolo preukázané, že muž mal hodinu pred polnocou pristúpiť k žene, v ruke mal držať nôž a ženu nútil kráčať s ním. Keď to žena odmietla, násilím ju posadil na lavičku, priložil jej ku krku nôž a vyhrážal sa jej zabitím. Opakovane ju udieral do tváre i do nôh, pričom jej neustále vulgárne nadával,“ priblížila Ligdayová. Popradčan svoju agresivitu stupňoval a začal ženu škrtiť.

Na základe získaných dôkazov poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Poprade vzniesol voči agresorovi obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.