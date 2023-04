NAPANT pripravuje obnovu troch terénnych staníc,slúžiť majú i turistom

Banská Bystrica 16. apríla (TASR) – Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) pripravuje obnovu trojice terénnych staníc v Nízkych Tatrách, ktoré by po rekonštrukcii slúžili i na ubytovanie turistov. Pre tento účel vyhlásil národný park verejné obstarávanie na prípravnú a projektovú dokumentáciu k obnove troch objektov v okresoch Brezno a Liptovský Mikuláš. NAPANT o tom informoval na svojej oficiálnej webovej stránke.



"V rámci reformy národných parkov a programu Živá krajina, ktorého cieľom je rekonštruovať miesta, ktoré neboli prístupné návštevníkom, hľadáme architektov pre tri terénne stanice na ubytovanie malých skupín a terénnych pracovníkov," uviedol NAPANT. Ako dodal, rekonštrukciou objektov by vznikli atraktívne miesta pre prírodný turizmus, ktoré by slúžili aj ako zázemie pre výskumné tímy.



Ako vyplýva zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, súťaž architektonických návrhov sa týka trojice objektov v okresoch Brezno a Liptovský Mikuláš. Ide o bývalú terénnu stanicu Dve vody pri obci Dolná Lehota vo Vajskovskej doline, Chatu v sedle pod Veľkým bokom v nadmorskej výške takmer 1480 metrov nad morom a niekdajšiu terénnu stanicu, ktorá sa nachádza pri obci Dúbrava v areáli bývalých baní.



Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu 107.000 eur, projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Uchádzači o zákazku môžu ponuky predkladať do 26. apríla.