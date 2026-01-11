< sekcia Regióny
Napriek konsolidácii čakajú Levice v tomto roku väčšie investície
K najvýznamnejším investíciám v tomto roku bude podľa slov primátora patriť revitalizácia hradného parku, ktorá sa už začala.
Autor TASR
Levice 11. januára (TASR) - Rok 2026 bude pre mesto Levice rokom väčších investícií napriek tomu, že sa mesta tvrdo dotýka konsolidácia verejných financií. Skonštatoval to primátor Levíc Ján Krtík. Na realizáciu investícií získala samospráva financie z rôznych fondov.
K najvýznamnejším investíciám v tomto roku bude podľa slov primátora patriť revitalizácia hradného parku, ktorá sa už začala. Ukončená by mala byť v júni tohto roka. „Začne sa revitalizácia Schoellerovho parku, vo finále je verejné obstarávanie na rekonštrukciu vybraných ciest v meste,“ skonštatoval primátor.
Mesto zároveň začalo s vypratávaním Domu kultúry Družba, ktoré zverilo mestskému sociálnemu podniku. Na rekonštrukciu Družby získala samospráva podporu z ministerstva investícií, momentálne prebieha dolaďovanie zmluvy. „Nasledovať bude verejné obstarávanie, ktoré bude trvať niekoľko mesiacov. Ak pôjde všetko podľa očakávania, s rekonštrukciou začneme na jeseň,“ potvrdil primátor.
Zmeny sa prejavili aj v komunálnej oblasti. Časť starostlivosti o zeleň a niektoré činnosti v odpadovom hospodárstve prebral od začiatku tohto roka mestský sociálny podnik. Získaná dotácia umožní mestu v oveľa väčšom rozsahu ako doposiaľ budovať uzamykateľné stojiská na odpad. „Som presvedčený, že vďaka schválenému rozpočtu a racionálnym hospodárením zvládneme naplniť všetky funkcie samosprávy voči občanom,“ zhodnotil primátor.
