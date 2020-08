Napriek koronakríze obnovy budov škôl a škôlok v B. Bystrici pokračujú

Banská Bystrica 19. augusta (TASR) – Hoci je aj mesto Banská Bystrica nútené z dôvodu koronakrízy prehodnocovať niektoré plánované investičné akcie, netýka sa to obnovy budov škôl a škôlok, ktoré navštevujú malí Banskobystričania. Informoval o tom v stredu na sociálnej sieti primátor Ján Nosko.



"V minulom týždni sme dokončili práce na kompletnej obnove strechy na objekte bývalej Základnej školy (ZŠ) Tatranská v objeme takmer 80.000 eur. V týchto dňoch počas priaznivého počasia možno vidieť pokrývačov na streche školskej jedálne ZŠ Pieninská, na čo mesto vyčlenilo 54.200 eur a v prípade Materskej školy Radvanská 26 sumu 33.000 eur. Zároveň sme z havarijného fondu vyčlenili približne 110.000 eur na opravu strechy ZŠ s materskou školou Jána Bakossa," zhrnul Nosko.



Ako dodal, po obnove kanalizácie v škôlke na Jilemnického ulici, ktorá si vyžiada náklady vo výške 76.500 eur, sa mesto v najbližšom čase pustí do opráv v ZŠ Sitnianska a jedálne pri ZŠ na Ulici Trieda SNP 20, čo si celkovo vyžiada takmer 40.000 eur.



"Verím, že poruchy všade odstránime a deti sa vrátia začiatkom septembra do kvalitných priestorov," zdôraznil Nosko.