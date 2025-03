Napriek otepleniu sú v B. Bystrici dobré podmienky pre bežkárov

Banská Bystrica 7. marca (TASR) - Mimoriadne teplý začiatok marca rýchlo ukončuje aktuálnu nevydarenú zimnú sezónu. Bežkári si však ešte stále môžu užívať mestský, zhruba kilometer dlhý okruh na plážovom kúpalisku v Banskej Bystrici, kde sú podmienky výborné. Informovala o tom v piatok mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) na sociálnej sieti s tým, že "okruh ešte pár dní vydrží".



Aj napriek otepleniu je tam dostatok technického snehu a denná návštevnosť asi 500 bežkárov. Svah na sánkovanie je tiež ešte v prevádzke, ale v najbližších dňoch ho ukončia. Návštevnosť v posledných dňoch je minimálna. Areál je otvorený denne v čase od 7.00 do 20.00 h.



"V Kremnických vrchoch kolegovia z občianskeho združenia Kordícky Hrebenák udržiavajú úsek Kordíckej zvážnice od odbočky na Hrbočky smerom vyššie. Kto si z Kordíckej zvážnice vynesie bežky na hrebeň do Kordíckeho sedla, nájde zjazdné úseky Cabanka - Kordícke sedlo - Tabla - Pramene - Cabanka. Smerom na Skalku to už je obmedzené. Nad Králikmi bude zjazdný úsek od odbočky na Pršany, cez rázcestie Pod Zlatou studňou po sedlo Tri kríže," priblížil ZAaRES bežkárske podmienky v okolí Banskej Bystrice.