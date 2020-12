Napriek pandémii to bol pre Jelšavu úspešný rok, tvrdí jej prímátor

Jelšava 5. decembra (TASR) – Rok 2020 bol pre mesto Jelšava v okrese Revúca napriek pandémii nového koronavírusu úspešný, keďže samospráve sa okrem iného podarilo získať grant na opravu miestneho kaštieľa vo výške zhruba milión eur z Nórskeho finančného mechanizmu. Pre TASR to uviedol primátor Milan Kolesár.



„Práve v deň mojich narodenín, 27. júla, som sa dozvedel, že máme schválený grant na opravu kaštieľa z nórskych fondov, o ktorý sme sa snažili minimálne tri roky. To je zrejme najväčší úspech tohto roka,“ skonštatoval primátor.



Dodal, že Jelšava, podobne ako iné samosprávy, sa musela boriť so záležitosťami, ktoré im priniesla pandémia a museli sa situácii prispôsobiť. „Ako človek musím povedať, že troška som si aj oddýchol, keďže nemáme toľko verejných podujatí, kde som musel zastupovať mesto ako primátor alebo kraj ako poslanec. Mám teda viac času na úrad i súkromné záležitosti,“ podotkol.



Čo sa týka dopadu koronakrízy na financie mesta, podľa vlastných slov sa obával, že to bude horšie. „Už v letných mesiacoch sme však vedeli, že výpadok podielových daní nebude až taký veľký, ako sa očakávalo. Aj z tohto pohľadu sa nám teda lepšie dýcha a vieme si viac dovoliť. V jesenných mesiacoch sme sa preto pustili do menších investičných vecí, drobných opráv a údržieb budov, aby prežili aj naše mestské podniky,“ zakončil Kolesár.