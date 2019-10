Napriek uzávere vysokohorských chodníkov majú Tatry čo ponúknuť

Na snímke informačná tabuľa upozorňujúca na zimnú uzáveru turistického chodníka pri Popradskom Plese vo Vysokých Tatrách 31. októbra 2019. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 31. októbra (TASR) – Od piatku 1. novembra budú vysokohorské chodníky pre návštevníkov uzavreté, Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry (ZCR VT) však upozorňuje, že región má aj napriek sezónnej uzávere čo ponúknuť. Výkonná riaditeľka ZCR VT Lenka Syrovátková informovala, že Tatranci pripravili jednoduchú mapu, ktorá zobrazuje celoročne otvorené chodníky, vhodné aj na zimnú turistiku. Spoločne s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Vysoké Tatry ju zahrnuli aj do novopripravovaného letáku o zimnej turistike, ktorý bude čoskoro k dispozícii v informačných kanceláriách a členských ubytovacích zariadeniach, dostupný má byť aj na webových stránkach.upozornila Syrovátková.Sezónna uzávera vybraných turistických chodníkov v Tatranskom národnom parku (TANAP-u) trvá od 1. novembra do 14. júna. V tomto období je tatranská príroda najzraniteľnejšia. Je to obdobie kamzičej ruje, zvýšeného rizika ohrozenia kamzíkov vyrušovaním v exponovaných lavínových terénoch, zahrabané sú aj svište. Uzávera zahŕňa tiež citlivé jarné obdobie hniezdenia a vyvádzania mláďat viacerých chránených druhov tatranských živočíchov.zdôraznil riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.Podľa neho bola tohtoročná letná sezóna veľmi náročná pre najväčší slovenský národný park a územie začína byť kapacitne naplnené. Dodal, že kompetentné orgány by sa pred budúcoročnou sezónou mali stretnúť a zvážiť isté kroky, aby záťaž na oblasť nebola až taká veľká.skonštatoval Majko. TANAP stále nemá platný návštevný poriadok, riaditeľ potvrdil, že momentálne sú v štádiu rokovaní s iniciatívou My sme Tatry.