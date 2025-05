Napriek zákazu zaútočil na ženu: Incident sa stal pri Trenčíne

Nemšová 20. mája (TASR) - Policajti z Nemšovej obvinili 57-ročného muža z prečinov marenia výkonu úradného rozhodnutia a ublíženia na zdraví. Napriek zákazu opakovane vstúpil do obydlia ženy v obci Horná Súča (okres Trenčín), kde ju fyzicky napadol a spôsobil jej zranenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.



Po prvom vstupe do obydlia mu policajti uložili blokovú pokutu. O pár hodín sa na miesto vrátil opäť a pod vplyvom alkoholu ženu fyzicky napadol. Po úderoch do tváre a chrbta utrpela 50-ročná žena zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie a následnú hospitalizáciu.



Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Polícia navrhla stíhať obvineného väzobne.