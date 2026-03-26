Nárast cien nafty neovplyvňuje cenu lístkov v Banskobystrickom kraji
Autor TASR
Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Aktuálny nárast cien pohonných látok v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe nemá priamy vplyv na ceny cestovných lístkov v rámci Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Konštatovala to vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková s tým, že za najlepšiu dlhodobú ochranu pred výkyvmi cien pohonných látok považujú atraktívny systém verejnej dopravy, ktorý motivuje ľudí presedlať z áut do autobusov.
Štepáneková uviedla, že momentálne zvýšenie cien pohonných látok nemá priamy a okamžitý vplyv na jednotkovú cenu za kilometer dopravného výkonu, a teda ani na ceny cestovných lístkov. Ako vysvetlila, indexácia vychádza z priemernej ceny pohonných látok za predchádzajúci kalendárny rok podľa údajov štatistického úradu. „Aktuálne zvýšenie cien by sa tak teoreticky dotklo ceny za kilometer až v roku 2027, pokiaľ však bude krátkodobé, nemusí to priemernú cenu významne ovplyvniť,“ poznamenala.
Stále však podľa jej slov platí, že tarifa IDS BBSK je stanovená na základe rozhodnutia BBSK a akákoľvek zmena cestovného prechádza riadnym schvaľovacím procesom. K poslednej úprave tarify došlo k 1. januáru 2025 v súvislosti so zmenou sadzby DPH, zavedením transakčnej dane a zvýšením mýta pre autobusy. „Ak by však nárast cien pohonných látok pretrvával dlhodobo a zásadne, náklady na prevádzku autobusovej dopravy by rástli a v určitom momente by bolo nevyhnutné zvážiť aj úpravu tarify. V tejto chvíli to však nie je témou dňa, situáciu ale pozorne sledujeme,“ poznamenala Štepáneková.
BBSK má aktuálne s dopravcami SAD Zvolen a SAD Lučenec uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme na obdobie desať rokov, a to až do roku 2033, náklady na pohonné látky sú súčasťou celkovej ceny za kilometer. Štepáneková v tejto súvislosti poznamenala, že pohonné látky sú teda nákladovou položkou na strane dopravcov a nie IDS BBSK. Organizácia zabezpečuje plánovanie dopravy, správu odbavovacích zariadení, zákaznícke centrá, e-shop a dátovú infraštruktúru, teda činnosti, ktoré nie sú priamo závislé od cien pohonných látok.
Z pohľadu IDS BBSK je najlepšou dlhodobou ochranou pred výkyvmi cien pohonných látok atraktívny systém verejnej dopravy, ktorý motivuje ľudí presedlať z áut do autobusov. „Každý nový cestujúci v autobuse totiž znižuje jednotkové náklady na dopravu a zvyšuje tržby systému. Práve na to sa zameriavame a systém v kraji zlepšujeme na základe exaktných dát o prepravených cestujúcich a ich cestovateľskom správaní - aby autobusy chodili v časoch a na miesta, kam ľudia reálne potrebujú cestovať,“ dodala Štepáneková.
