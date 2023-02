Tragická nehoda: Náraz auta do stromu neprežil 17-ročný spolujazdec

Bratislava 23. februára (TASR) - Náraz auta do stromu medzi obcami Kľačany a Sasinkovo v okrese Hlohovec neprežil vo štvrtok 17-ročný mladík. Vodiča i ďalšieho spolujazdca transportovali do nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informuje trnavská polícia.



Podľa polície malo auto z doposiaľ nezistených príčin zísť na rovnom úseku mimo cesty a naraziť do stromu. Účastníkov nehody museli z vozidla vyslobodiť privolaní hasiči.



"Najmladší z posádky auta, len 17-ročný chlapec, žiaľ pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča museli transportovať do nemocnice vrtuľníkom. Posledného, 18-ročného spolujazdca previezla do nemocnice privolaná rýchla zdravotnícka pomoc," uviedli trnavskí policajti.



Presné príčiny a okolnosti nehody sú sú predmetom vyšetrovania. "Na miesto bol vyslaný post traumatický tím a policajti privolali aj znalca z odboru cestná doprava," dodala polícia.