< sekcia Regióny
Náraz do betónového premostenia: Zahynul 34-ročný muž
Vodič vozidla Alfa Romeo pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy .
Autor TASR
Nitra 29. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Beša v okrese Levice prišiel o život 34-ročný muž. Dopravná nehoda sa stala v nočných hodinách zo štvrtka (28. 5.) na piatok na ceste II/580, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vodič vozidla Alfa Romeo pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a v pravotočivej zákrute prešiel do protismeru. Následne sa dostal do priekopy, kde narazil prednou časťou vozidla do betónového premostenia. Vodič pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Prípadné požitie alkoholických nápojov u vodiča bude zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.
Vodič vozidla Alfa Romeo pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojím schopnostiam, vlastnostiam vozidla a v pravotočivej zákrute prešiel do protismeru. Následne sa dostal do priekopy, kde narazil prednou časťou vozidla do betónového premostenia. Vodič pri náraze utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.
Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Prípadné požitie alkoholických nápojov u vodiča bude zisťované pri pitve. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.