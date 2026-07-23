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NÁRAZ DO STROMU: Pri Pezinku havaroval motocyklista
Polícia zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a prispôsobili svoju jazdu nielen vlastným schopnostiam, ale aj podmienkam na ceste.
Autor TASR
Bratislava/Pezinok 23. júla (TASR) - Dopravná polícia zasahuje pri dopravnej nehode motocyklistu, ku ktorej došlo vo štvrtok za Pezinkom smerom na Senec. Z doposiaľ nezistených príčin tam 62-ročný vodič motocykla narazil do stromu. So zraneniami ho previezli do nemocnice na ošetrenie. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Vodičov žiadame, aby boli pri prejazde uvedeným úsekom opatrní,“ zdôraznila Šimková.
Polícia zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a prispôsobili svoju jazdu nielen vlastným schopnostiam, ale aj podmienkam na ceste. Rovnako by tak mali venovať vedeniu vozidla plnú pozornosť.
„Vodičov žiadame, aby boli pri prejazde uvedeným úsekom opatrní,“ zdôraznila Šimková.
Polícia zároveň apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne, dodržiavali pravidlá cestnej premávky a prispôsobili svoju jazdu nielen vlastným schopnostiam, ale aj podmienkam na ceste. Rovnako by tak mali venovať vedeniu vozidla plnú pozornosť.