NEHODA V STAREJ LEHOTE: Zahynul 58-ročný vodič štvorkolky
Autor TASR
Stará Lehota 22. augusta (TASR) - Náraz do stromu v Starej Lehote - časť Kopanice v okrese Nové Mesto nad Váhom vo štvrtok (21. 8.) v neskorých večerných hodinách neprežil 58-ročný vodič štvorkolky. Polícia okolnosti nehody vyšetruje, začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti.
„Vodič štvorkolky z doposiaľ nezistených príčin narazil na turistickom chodníku do stromu. Na mieste tragickej udalosti zasahovali všetky záchranné zložky. Napriek ich snahe 58-ročný vodič zraneniam na mieste podľahol,“ uviedli policajti.
U muža nariadili pitvu, v rámci ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok. Presné príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania.
„Apelujeme na všetkých vodičov motoriek a štvorkoliek, aby jazdili zodpovedne, používali ochrannú výbavu a pohybovali sa len po miestach, ktoré sú na to určené,“ zdôraznili policajti.
