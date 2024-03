NARÁŽAL AUTOM DO POLICAJTOV: Už ho obvinili

Kuzmice 5. marca (TASR) - Zo zločinu útoku na verejného činiteľa a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinila polícia 25-ročného muža z Trebišovského okresu. Muž v sobotu (2. 3.) za volantom auta zn. Mazda nerešpektoval výzvy policajtov na zastavenie a ohrozoval ich.



Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, muž má pritom od marca 2023 uložený podmienečný trest odňatia slobody a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na sedem rokov.



Policajti sa snažili zastaviť vodiča najprv v obci Kuzmice (okres Trebišov). "Vodič však pokyny na zastavenie nerešpektoval, naopak, rýchlosť jazdy ešte zvýšil a služobnému cestnému vozidlu sa snažil uniknúť," uviedla Ivanová. Keď sa policajti ďalej snažili muža zastaviť, ľavou časťou svojho vozidla opakovane narážal do pravej strany ich služobného auta. Následne viedol vozidlo aj po poľnej ceste smerujúcej k obci Nižný Žipov, potom auto odstavil v poli a z miesta ušiel. "Vo vozidle však ostala na sedadle spolujazdca sedieť žena, pretože ju muž pripútal bezpečnostným pásom a zaistil dvere," informovala hovorkyňa.



Okolie začali prehľadávať policajti aj psovod so služobným psom, muža však nenašli, preto po ňom vyhlásili pátranie. V nedeľu (4. 3.) sa v sprievode kamarátov prišiel sám prihlásiť na políciu, kde putoval do cely policajného zaistenia. Trebišovská vyšetrovateľka zároveň podala podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. "O jeho ďalšom sude tak bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny mu hrozí, že si za mrežami posedí tri až osem rokov," dodala Ivanová.