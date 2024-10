Narazil do policajného auta: Mal pritom zákaz viesť vozidlá

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Na ceste medzi obcami Horné Pršany a Malachov pri Banskej Bystrici došlo v utorok (15. 10.) k dopravnej nehode, pri ktorej 32-ročný motocyklista narazil do policajného auta. Ukázalo sa, že v súčasnosti má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.



"Vodič viedol motocykel od obce Horné Pršany na Malachov, prešiel do protismeru a narazil do protiidúceho policajného auta, ktoré poškodil. Po dopravnej nehode bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej skúške na alkohol, ktorú odmietol, a rovnako tak aj odber biologického materiálu," uviedla polícia.



Lustráciou zistila, že ide o vodiča, ktorý má trestným rozkazom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od mája tohto roka na 12 mesiacov. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.