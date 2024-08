NARAZIL DO STĹPA: Horskí záchranári pomáhali paraglajdistovi

Donovaly 25. augusta (TASR) - Horskí záchranári v nedeľu popoludní pomáhali 41-ročnému paraglajdistovi, ktorý krátko po štarte z Novej hole narazil do stĺpa lanovky a uviazol na ňom. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala Horská záchranná služba (HZS).



"Po vyslobodení mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a následne bol terénnym vozidlom HZS zvezený do Domu HZS," informovali horskí záchranári. Ako dodali, potom ho odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho s podozrením na poranenia v oblasti chrbta, hrudníka a panvy transportovala do nemocnice.