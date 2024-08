NARAZIL DO STROMU: Muža previezli do nemocnice

Petrova Ves 9. augusta (TASR) - Policajti zasahovali vo štvrtok (8. 8.) ráno pri dopravnej nehode na výjazde z obce Petrova Ves v okrese Skalica, smerom na mesto Šaštín-Stráže. Vodič športového vozidla narazil do dopravného značenia a nakoniec skončil v strome. Prevezený bol na ošetrenie do nemocnice. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"Päťdesiatšesťročný vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a stavu vozovky, a prešiel cez protismer vľavo mimo cesty. Potom narazil do dopravného značenia a nakoniec skončil v strome," priblížili policajti.



Alkohol pri dychovej skúške nebol zistený. Škoda na športovom aute dosiahla približne 15.000 eur. Policajti nehodu riešia ako priestupok.