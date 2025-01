NARAZIL DO STROMU: Vodič skončil v nemocnici

Myjava 13. januára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala v nočných hodinách v smere od obce Vrbovce na Turú Lúku (mestská časť Myjavy). Vodič narazil čelne do stromu a utrpel vážne poranenia, ktoré si vyžiadali jeho hospitalizáciu v nemocnici. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.



Priblížila, že 24-ročný vodič cudzej štátnej príslušnosti pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy dostal na ceste s vozidlom šmyk. "Následne prešiel až do protismerného jazdného pruhu a zišiel z vozovky na pravej strane, kde narazil čelne do stromu," uviedla.



Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. "Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," doplnila.