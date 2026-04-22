NARAZIL DO ZNAČKY A LAMPY: Nafúkal 3,7 promile
Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Nové Mesto nad Váhom 22. apríla (TASR) - Policajti z Nového Mesta nad Váhom obvinili 31-ročného muža z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Opitý narazil do dopravnej značky a stĺpu verejného osvetlenia, v dychu mal takmer 3,7 promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodič automobilu Škoda Fabia zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, narazil do dopravnej značky a následne aj do stĺpu verejného osvetlenia, ktorý rovnako poškodil.
„Vodiča policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 3,69 promile alkoholu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia,“ doplnila hovorkyňa.
Vodič automobilu Škoda Fabia zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, narazil do dopravnej značky a následne aj do stĺpu verejného osvetlenia, ktorý rovnako poškodil.
„Vodiča policajti podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s výsledkom 3,69 promile alkoholu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia,“ doplnila hovorkyňa.