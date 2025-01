NARAZIL DO ZVODIDIEL: Nehoda sa stala na D1

Bratislava 23. januára (TASR) - Vodič kamióna narazil vo štvrtok ráno na D1 v smere do Bratislavy do zvodidiel. Vodičova schopnosť viesť vozidlo bola znížená pravdepodobne únavou. K zraneniu osôb nedošlo. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"Bratislavskí dopravní policajti boli vo štvrtok v čase o 7.28 h vyslaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na diaľnici D1 (13,5. kilometer) smer Bratislava," priblížila Šimková.



Ozrejmila, že 57-ročný vodič, občan Českej republiky, narazil do tlmiča nárazu, cez ktorý vyšiel na zvodidlá. "Alkohol u vodiča zistený nebol. Vodičovi bola uložená bloková pokuta," dodala.