NARAZIL DO ZVODIDIEL: V Nitre 85-ročný vodič nafúkal 1,46 promile

Nitra 2. júna (TASR) – Pri dopravnej nehode v mestskej časti Nitry v Dražovciach sa pri nehode zranil 52-ročný muž. Nehoda sa stala na Topoľčianskej ulici, kde vozidlo Škoda Felícia s 85-ročným vodičom pod vplyvom alkoholu narazilo do zvodidiel. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitra východ po príchode na miesto videli, že vozidlo je vo zvodidlách a spolujazdca ošetrujú hasiči. Následne bol so zraneniami prevezený do nemocnice. Vodič auta, 85-ročný muž, sa priznal, že si dal pár pohárov vína, nakoľko mali oslavu. Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s výsledkom 0,70 mg/l, čo je v prepočte 1,46 promile. Vodič bol obvinený z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.