Narazila do stromu: 54-ročnej žene pomáhali leteckí záchranári

Bohunice 26. augusta (TASR) - Leteckí záchranári z Trenčína zasahovali v pondelok ráno pri dopravnej nehode pred obcou Bohunice v Ilavskom okrese. Automobil tam narazil do stromu, vodička utrpela zranenia. Informovala o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air Transport Europe na sociálnej sieti.



Po čelnom náraze do stromu utrpela 54-ročná vodička poranenia dolných končatín, zostala zakliesnená vo vozidle. Z automobilu ju vyslobodili hasiči.



"Po vyslobodení si ženu prevzali leteckí záchranári, poskytli jej neodkladné lekárske ošetrenie a po preložení na palubu bola s podozrením na zlomeniny dolných končatín letecky prevezená do Fakultnej nemocnice v Trenčíne," informovali leteckí záchranári.