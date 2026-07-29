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NÁROČNÁ AKCIA: PÁTRANIE PO CHLAPCOVI však malo šťastný koniec
Pri hľadaní pomáhali kežmarskí policajti, príslušníci kynológie Krajského riaditeľstva Policajného zboru z Prešova, Trenčína, Banskej Bystrice i Žiliny, či kynológovia a hypológovia z Prezídia PZ.
Autor TASR
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Huncovce 29. júla (TASR) - Pátracia akcia v obci Huncovce v okrese Kežmarok zo začiatku tohto týždňa bola podľa polície veľmi náročná. Napokon sa hľadaného 3-ročného chlapca podarilo nájsť, a to aj vďaka profesionálnemu prístupu a úsiliu všetkých zainteresovaných strán. Policajný zbor na sociálnej sieti uviedol, že do pátrania po chlapčekovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce, sa zapojilo množstvo ľudí s nasadením veľkého počtu prostriedkov.
Pri hľadaní pomáhali kežmarskí policajti, príslušníci kynológie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) z Prešova, Trenčína, Banskej Bystrice i Žiliny, či kynológovia a hypológovia z Prezídia PZ. Zapojili sa aj profesionálni a dobrovoľní hasiči, horskí záchranári, Letecký útvar Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, Záchranný systém Slovenska i dobrovoľné pátracie tímy. Pri pátraní využili drony s termovíziou, vrtuľník, termovízne monitorovacie vozidlá aj ručné termovízne prostriedky či štvorkolky.
„Pátracia akcia po nezvestnej osobe, obzvlášť po malom dieťati, patrí medzi najnáročnejšie formy pátrania. Na rozdiel od dospelého človeka sa malé dieťa pohybuje nepredvídateľne, často nereaguje na volanie, nedokáže sa orientovať v teréne a môže sa zo strachu ukryť alebo od vyčerpania zaspať na miestach, kde je mimoriadne ťažko spozorovateľné. Úspech nezávisí len od rozsahu nasadených síl a prostriedkov, ale aj využitia všetkých dostupných informácií,“ vysvetľuje polícia.
Pátrací priestor sa rozdeľuje na sektory, ktoré sa systematicky prehľadávajú pozemnými tímami aj leteckými prostriedkami. V závislosti od charakteru terénu je podľa polície potrebné dôkladne preveriť rozsiahle lesné porasty, polia, vodné plochy a vodné toky, ale aj opustené objekty, hospodárske budovy, priepusty, krovinaté porasty či ďalšie miesta. „Súčasne sa priebežne vyhodnocujú nové poznatky získané od kriminálnej polície, zasahujúcich zložiek aj verejnosti, na základe ktorých sa operatívne upravuje ďalší postup pátrania. Vo večerných a nočných hodinách zohrávajú významnú úlohu termovízne systémy, ktoré umožňujú monitorovať rozsiahle otvorené priestranstvá aj za zníženej viditeľnosti,“ dodáva PZ.
Trojročné dieťa sa stratilo v pondelok (27. 7.) v dopoludňajších hodinách. Chlapca sa napokon podarilo nájsť živého a zdravého v lese po viac ako 30 hodinách, pričom vonku prežil aj noc. „Počas celej pátracej akcie boli všetky zúčastnené zložky odhodlané urobiť maximum pre to, aby sa chlapca podarilo čo najskôr nájsť. Sme radi, že sa toto pátranie skončilo šťastne. Táto pátracia akcia opäť ukázala, aký dôležitý je profesionálny prístup, vzájomná spolupráca a ochota pomôcť,“ uzatvára polícia.
Pri hľadaní pomáhali kežmarskí policajti, príslušníci kynológie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) z Prešova, Trenčína, Banskej Bystrice i Žiliny, či kynológovia a hypológovia z Prezídia PZ. Zapojili sa aj profesionálni a dobrovoľní hasiči, horskí záchranári, Letecký útvar Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR, Záchranný systém Slovenska i dobrovoľné pátracie tímy. Pri pátraní využili drony s termovíziou, vrtuľník, termovízne monitorovacie vozidlá aj ručné termovízne prostriedky či štvorkolky.
„Pátracia akcia po nezvestnej osobe, obzvlášť po malom dieťati, patrí medzi najnáročnejšie formy pátrania. Na rozdiel od dospelého človeka sa malé dieťa pohybuje nepredvídateľne, často nereaguje na volanie, nedokáže sa orientovať v teréne a môže sa zo strachu ukryť alebo od vyčerpania zaspať na miestach, kde je mimoriadne ťažko spozorovateľné. Úspech nezávisí len od rozsahu nasadených síl a prostriedkov, ale aj využitia všetkých dostupných informácií,“ vysvetľuje polícia.
Pátrací priestor sa rozdeľuje na sektory, ktoré sa systematicky prehľadávajú pozemnými tímami aj leteckými prostriedkami. V závislosti od charakteru terénu je podľa polície potrebné dôkladne preveriť rozsiahle lesné porasty, polia, vodné plochy a vodné toky, ale aj opustené objekty, hospodárske budovy, priepusty, krovinaté porasty či ďalšie miesta. „Súčasne sa priebežne vyhodnocujú nové poznatky získané od kriminálnej polície, zasahujúcich zložiek aj verejnosti, na základe ktorých sa operatívne upravuje ďalší postup pátrania. Vo večerných a nočných hodinách zohrávajú významnú úlohu termovízne systémy, ktoré umožňujú monitorovať rozsiahle otvorené priestranstvá aj za zníženej viditeľnosti,“ dodáva PZ.
Trojročné dieťa sa stratilo v pondelok (27. 7.) v dopoludňajších hodinách. Chlapca sa napokon podarilo nájsť živého a zdravého v lese po viac ako 30 hodinách, pričom vonku prežil aj noc. „Počas celej pátracej akcie boli všetky zúčastnené zložky odhodlané urobiť maximum pre to, aby sa chlapca podarilo čo najskôr nájsť. Sme radi, že sa toto pátranie skončilo šťastne. Táto pátracia akcia opäť ukázala, aký dôležitý je profesionálny prístup, vzájomná spolupráca a ochota pomôcť,“ uzatvára polícia.