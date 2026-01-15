Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 15. január 2026Meniny má Dobroslav
< sekcia Regióny

NÁROČNÁ NOC: Trnavskí krajskí cestári boli v nepretržitom nasadení

.
Na snímke technika pre zimnú údržbu ciest. Foto: TASR

Podľa predpovedí by nepriaznivé poveternostné podmienky mali pretrvať až do soboty. Vodičov preto žiadame o zvýšenú opatrnosť, upozornila krajská samospráva.

Autor TASR
Trnava 15. januára (TASR) - Trnavskí krajskí cestári boli počas noci zo stredy (14. 1.) na štvrtok v nepretržitom nasadení najmä na juhu kraja. Dôvodom boli nízke teploty spojené s mrholením a hustou hmlou. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Po 3.00 h vyrazili na preventívny posyp aj posádky zo stredísk Správy a údržby ciest TTSK v Galante a Seredi. „Podľa predpovedí by nepriaznivé poveternostné podmienky mali pretrvať až do soboty. Vodičov preto žiadame o zvýšenú opatrnosť,“ upozornila krajská samospráva.
.

Neprehliadnite

BOŽIK: ZMOS plánuje zintenzívniť spoluprácu s českými partnermi

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela známa spisovateľka Jana Benková

Harabinovi potvrdili oslobodenie v kauze schvaľovania ruskej agresie

Prezident: Štúr chápal, že národ nestojí len na území