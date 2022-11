Chlapček má nádej na normálnu chôdzu, podstúpil operáciu v NÚDCH

Bratislava 17. novembra (TASR) - Chlapček s najťažšou vývojovou chybou uropoetického a gastro-intestinálneho traktu podstúpil v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave druhú operáciu. Tá umožní rekonštrukciu vnútorných orgánov. Pacient má vďaka operácii v budúcnosti nádej na normálnu chôdzu. TASR o tom informovala hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.



"Dve z troch rekonštrukčných operácií má chlapček úspešne za sebou. Samotná operácia trvala šesť hodín a všetko prebehlo v poriadku. To, čo sme chceli dosiahnuť a čo bolo cieľom operácie, sa nám podarilo splniť," priblížil riaditeľ NÚDCH a operujúci lekár Peter Bartoň.



Vysvetlil, že pri diagnóze pacienta dochádza k rozštiepeniu panvového oblúku. "Panva nie je spojená a chlapček by mal v budúcnosti problémy s chôdzou. Nedala by sa uzavrieť brušná stena ani svalstvo brušnej steny a močový mechúr," ozrejmil. Bolo preto podľa neho potrebné zrealizovať ortopedickú operáciu, pri ktorej sa zlomia krídla panvovej kosti, aby sa mohli priložiť k sebe.



Po operácii musel pacient šesť týždňov ležať externým fixátorom, aby sa panva správne zhojila. Spojená panva mu má v budúcnosti umožniť normálnu chôdzu aj rekonštrukciu vnútorných orgánov. "Pooperačný priebeh bol v poriadku," skonštatoval Bartoň.



Prvú operáciu podstúpil chlapček vlani v septembri. Tretia operácia ho čaká približne o rok, pôjde o urologickú operáciu. "Správne anatomicky zrastená panva umožní rekonštrukciu hrdla močového mechúra, močovej rúry a lekári sa pokúsia aj o rekonštrukciu vonkajších genitálií," dodala hovorkyňa.