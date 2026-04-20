Náročný víkend: V Nitrianskom kraji prišlo k vážnym nehodám
Autor TASR
Nitra 20. apríla (TASR) - Polícia v Nitrianskom kraji riešila v priebehu uplynulého víkendu viacero závažných dopravných nehôd. Ako informovala na sociálnej sieti, došlo pri nich k vážnym zraneniam ich účastníkov.
V okrese Nové Zámky sa stala dopravná nehoda, pri ktorej vodič motocykla pravdepodobne nezvládol riadenie a vošiel do protismeru, kde sa zrazil s osobným automobilom. „Vodič a spolujazdec motocykla utrpeli zranenia, s ktorými boli prevezení na ošetrenie do nemocnice,“ uviedla polícia.
V Levickom okrese vodič vozidla Porsche pravdepodobne dostal šmyk, zišiel z cesty do priekopy a následne auto vymrštilo späť na cestu. „V dôsledku nehody začalo vozidlo horieť. Vodiča previezli leteckou záchrannou službou do nemocnice. Jeho spolujazdca prepravili do nemocnice,“ doplnila polícia.
K vážnej nehode došlo aj v Komárňanskom okrese, kde vodič vozidla Škoda Kodiaq pravdepodobne nerešpektoval dopravnú značku Stoj, daj prednosť v jazde. Následkom toho došlo k zrážke s prichádzajúcim vozidlom Škoda Roomster. Vodič tohto vozidla a spolujazdec zo Škody Kodiaq pri tejto nehode utrpeli rôzne zranenia. „Všetci vodiči sa podrobili dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ dodala polícia.
