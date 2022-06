Narodenie konštruktéra J. Vlčka si STM pripomína výstavou

Košice 28. júna (TASR) - Dvojdňovou medzinárodnou konferenciou i výstavnou inštaláciou s názvom Zlatý vek československého leteckého priemyslu si v Slovenskom technickom múzeu (STM) - Múzeu letectva v Košiciach pripomínajú 100. výročie narodenia hlavného konštruktéra lietadla L-39 Jana Vlčka. TASR o tom informovalo STM.Vlček pôsobil od 60. do 80. rokov 20. storočia ako letecký konštruktér v Aero Vodochody, podieľal sa na vývoji cvičného prúdového lietadla L-29 Delfín a bol hlavným konštruktérom lietadla L-39 Albatros. Išlo o najpoužívanejšie cvičné vojenské lietadlo a podľa STM jeden z najvýznamnejších a najúspešnejších úspechov československého leteckého priemyslu.Hlavným cieľom konferencie je prezentovať prostredníctvom Vlčka zlatý vek československého leteckého priemyslu v prepojení na možnosti a využitie výsledkov činností vojenského leteckého školstva, výskumných ústavov i podnikov leteckého priemyslu v Československej a Slovenskej republike.Ako spresnila generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová, konferencia obsahovo prepojí českú a slovenskú leteckú minulosť s budúcnosťou. Vystúpia na nej napríklad osobnosti súčasného vývojového tímu Aero Vodochody či osobnosti, ktoré boli súčasťou realizácie zavedenia lietadla do prevádzky a vývoja leteckého motora pre nasledovníka L-39 (L-59).dodala s tým, že konferencia bude aj oslavou 20. výročia založenia pobočky Múzea letectva v Košiciach.STM pripomína, že v tomto roku do prezentovanej kolekcie leteckej technicky pribudlo prvé lietadlo L-39 Albatros overovacej série v. č. 0001, ktoré sa vrátilo na košické letisko po 50 rokoch. Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach ho múzeu požičala práve pri príležitosti výročia narodenia Vlčka.