Národná banka Slovenska pokračuje v obnove Kostola sv. Kataríny
Autor TASR
Kremnica 15. októbra (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) pokračuje v obnove Kostola sv. Kataríny na Mestskom hrade v Kremnici. Po rekonštrukcii fasády kostolnej veže sa práce zameriavajú na opravu fasády kostola. Dominantu mesta tak v súčasnosti zahaľuje lešenie, no pamiatka je s miernymi obmedzeniami stále prístupná aj verejnosti.
Riaditeľ NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici Branislav Panis na stretnutí s novinármi informoval, že s prácami začali ešte v auguste. Ich cieľom je nielen obnova poškodených omietok, ale aj vizuálne scelenie celej pamiatky. Pred rokom totiž ukončili rekonštrukciu kostolnej veže, vďaka ktorej sa vrátila k svojmu pôvodnému vzhľadu.
V riešení je podľa jeho slov aj otázka obnovy krovu. Ambíciou je, aby boli fasády aj krov obnovené a dané do prevádzky v tom istom čase, teda v júni 2027. Panis naznačil, že mestský hrad by mal prejsť kompletnou rekonštrukciou vrátane vytvorenia nových expozícií.
Vďaka obnove bude mať celý kostol jednotný výraz a svojím vzhľadom sa vráti do minulosti. Podľa reštaurátora Jana Jandu ide o rekonštrukciu na základe návrhov uhorského architekta Ferenca Storna, ktorý tieto úpravy realizoval v 19. storočí, no neskôr boli prekryté novými vrstvami. Pri reštaurátorskom výskume však omietku z 19. storočia objavili a keďže má súvis aj so strechou kostola, rozhodli sa pamiatku obnoviť do tohto vzhľadu a použiť iluzórne kvádrovanie.
Člen bankovej rady NBS Dušan Jurčák poznamenal, že obnova v tejto etape bude stáť 1,7 milióna eur. „Som veľmi rád, že sa nám v ostatných rokoch darí postupne rekonštruovať objekty, ktoré máme v správe,“ poznamenal s tým, že rozhodujúcim projektom NBS je v Kremnici vybudovanie trvalého záložného pracoviska. „S tým je, pochopiteľne, spojené aj to, že chceme, aby aj ostatné objekty, ktoré tu máme, boli naďalej rozvíjané a aby boli zveľaďované,“ dodal Jurčák.
Obnovu dominanty víta i kremnický primátor Martin Novodomec, podľa ktorého je hrad najnavštevovanejšou pamiatkou v meste. „Samozrejme, hodnotíme to z pohľadu investícií a rozvoja mesta veľmi pozitívne, vzhľadom na to, že sa dá nová tvár mestu Kremnica a že hlavná dominanta dostane nový šat,“ skonštatoval. Tiež ocenil, že napriek rekonštrukčným prácam je hrad stále prístupný pre turistov, i keď v obmedzenom režime. V súčasnosti je totiž kostol pre realizáciu prác spojených s vysokou prašnosťou uzavretý, no návštevníci sa do hradného areálu stále dostanú.
