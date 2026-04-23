< sekcia Regióny
Národná diaľničná spoločnosť mení v Košiciach dopravné značenie
Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začala v Košiciach s aktualizáciou trvalého dopravného značenia na cestách I/16 a I/20. Ide o úsek Košice-Šaca - Optima (Červený rak) - Sečovská - Košice-Sever. „Na úseku sa zmenia aj maximálne povolené rýchlosti,“ informovala NDS na sociálnej sieti s tým, že táto zmena prispeje k bezpečnejšej a plynulejšej doprave.
Medzi najdôležitejšie zmeny patrí úprava maximálnej povolenej rýchlosti v úseku Košice-Šaca - Košice-Optima (Červený rak) na 100 kilometrov za hodinu (km/h), pričom zostanú zachované existujúce zníženia rýchlosti pri mestských častiach Pereš a Poľov, ako aj pri Ľudvíkovom Dvore.
V úseku Košice-Pereš po križovatku pri letisku Košice bude v smere do Košíc maximálna povolená rýchlosť 80 km/h. V celej križovatke Košice-Optima (Červený rak) bude platiť maximálna povolená rýchlosť 70 km/h. V úseku Košice-Optima (Červený rak) - Košice-Alejová zostáva rýchlosť 90 km/h. V úseku Košice-Alejová - I/20 koniec mesta Košice (výjazd na Prešov) bude maximálna povolená rýchlosť 70 km/h. V úseku I/20 koniec mesta Košice (výjazd na Prešov) - Košice-Sever sa rýchlosť upraví zo 130 km/h na 100 km/h. „Zruší sa pripájací pruh od letiska Košice, ktorý nespĺňa potrebné šírkové parametre. Súčasťou zmien bude aj bezkolízne napojenie Slaneckej cesty na I/16 v smere na Rožňavu,“ uviedla NDS.
Práce budú podľa dialničiarov prebiehať postupne počas niekoľkých týždňov. NDS prosí vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravného značenia.
