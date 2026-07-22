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Národná diaľničná spoločnosť: Most na D1 pri Predmieri je prejazdný
Súčasťou prác bola výmena dvoch asfaltových mostných záverov za nové gumokovové mostné závery.
Autor TASR
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Predmier 22. júla (TASR) - Diaľničný most na diaľnici D1 pri obci Predmier v smere do Žiliny je po výmene mostných záverov opäť prejazdný bez obmedzení. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zlepšila stav pravého diaľničného mosta. Motoristom slúži nový typ mostných záverov. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
„Most pri Predmieri slúži motoristom už dve dekády, preto si postupne vyžaduje technologickú obnovu jednotlivých prvkov. Aj v tomto prípade sme radi, že ho motoristom vraciame vo vyššej kvalite a v kratšom termíne oproti pôvodne plánovaným obmedzeniam,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Súčasťou prác bola výmena dvoch asfaltových mostných záverov za nové gumokovové mostné závery, ktoré lepšie chránia mostnú konštrukciu pred prenikaním vody, posypových solí a nečistôt do dilatačných škár. „Nové mostné závery zlepšia komfort jazdy, pomôžu predĺžiť životnosť mosta a oddialiť potrebu rozsiahlejších zásahov, ktoré by si vyžiadali väčšie dopravné obmedzenia,“ doplnil Droppa.
NDS má v správe takmer 1300 mostných objektov. Všetky sú podľa diaľničiarov prevádzkyschopné a prevažná väčšina je v bezchybnom až uspokojivom technickom stave.
„Most pri Predmieri slúži motoristom už dve dekády, preto si postupne vyžaduje technologickú obnovu jednotlivých prvkov. Aj v tomto prípade sme radi, že ho motoristom vraciame vo vyššej kvalite a v kratšom termíne oproti pôvodne plánovaným obmedzeniam,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Súčasťou prác bola výmena dvoch asfaltových mostných záverov za nové gumokovové mostné závery, ktoré lepšie chránia mostnú konštrukciu pred prenikaním vody, posypových solí a nečistôt do dilatačných škár. „Nové mostné závery zlepšia komfort jazdy, pomôžu predĺžiť životnosť mosta a oddialiť potrebu rozsiahlejších zásahov, ktoré by si vyžiadali väčšie dopravné obmedzenia,“ doplnil Droppa.
NDS má v správe takmer 1300 mostných objektov. Všetky sú podľa diaľničiarov prevádzkyschopné a prevažná väčšina je v bezchybnom až uspokojivom technickom stave.