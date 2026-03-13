< sekcia Regióny
Národná diaľničná spoločnosť: Práce na obchvate Prešova sa nespomalili
Ako pre TASR uviedli z NDS, aktuálne sa práce sústreďujú prevažne na výstavbu mostov.
Autor TASR
Prešov 13. marca (TASR) - Práce na úseku R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa pokračujú aj v tohtoročnej stavebnej sezóne a nie je pravdou, že by sa spomalili. Tvrdí to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). K úprave harmonogramu sa podľa NDS pristupuje pre nároky zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z nepredvídateľných geologických podmienok na stavbe.
Ako pre TASR uviedli z NDS, aktuálne sa práce sústreďujú prevažne na výstavbu mostov. „Väčšina mostov už má dokončené zakladanie a piliere. Na jednom z mostov je ukončená už aj nosná konštrukcia a na ostatných sa práve buduje,“ priblížili z mediálnej komunikácie NDS.
Dva mosty sú podľa nich už aj v prevádzke - jeden v rámci cesty I/18 a druhý na prístupovej ceste k západnému portálu tunela Okruhliak.
„Motoristi už od minulého roka takisto môžu využívať aj novú okružnú križovatku pri Kapušanoch, ktorá odbremenila premávku od stavebných mechanizmov. Popri mostoch sa pracuje aj na budovaní násypov na východnej strane od tunela, dažďovej kanalizácii, či na výkopových prácach,“ ozrejmili z mediálnej komunikácie NDS.
K úprave harmonogramu sa podľa nich pristupuje pre nároky zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z nepredvídateľných geologických podmienok na stavbe.
„V náročnejšej geológii v tuneli a v nepredvídateľnej okolnosti v podobe odtrhu na východnom portáli tunela, ktorý mal dosah na zmenu plánu organizácie výstavby. Aktuálne nie je oficiálne potvrdený dosah,“ skonštatovali z mediálnej komunikácie NDS.
Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat, II. etapa nadväzuje na dokončenú I. etapu. Vedie údolím potoka Dzikov, prechádza cez budúci tunel Okruhliak. Jeho východný portál sa nachádza v údolí nad mestskou časťou Surdok. Ďalej cesta R4 križuje cestu I/18 a na konci je trasa napojená na križovatku v obci Kapušany.
Občianske združenie Náš Prešov vlani v jeseni upozornilo, že podľa ich informácií sa harmonogram prác na druhej etape severného obchvatu Prešova odďaľuje. Konečná fáza dostavby sa podľa nich predĺži o rok alebo o dva.
