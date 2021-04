Národná diaľničná spoločnosť sa zaoberá hlukom z R1 v obci Brehy

Brehy 12. apríla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa zaoberá problematikou hluku z dopravy po rýchlostnej ceste R1 v blízkosti obce Brehy v okrese Žarnovica. Objektivizácia hluku sa však v súčasnosti z dôvodu poklesu intenzít cestnej dopravy v dôsledku pandémie nového koronavírusu javí ako neobjektívna. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



„V predmetnej lokalite zabezpečíme objektivizáciu hluku, čím sa posúdi aktuálne hlukové zaťaženie obyvateľov obce Brehy,“ potvrdila Žgravčáková s tým, že zatiaľ nie je známe, kedy by mala byť hluková skúška uskutočnená. Podľa NDS by totiž meranie hluku v súčasnom období v dôsledku výrazného poklesu intenzity cestnej dopravy nebolo objektívne a je ťažké odhadnúť, kedy sa situácia vráti do obdobia rokov pred pandémiou.



NDS pripomína, že úsek rýchlostnej cesty R1 Nová Baňa – Rudno nad Hronom bol vybudovaný a uvedený do prevádzky v súlade s príslušnými právnymi a technickými normami. „V prípade prekročenia prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí z dopravy NDS pristúpi k zabezpečeniu hlukovej štúdie a štúdie realizovateľnosti protihlukových opatrení. V rámci nich projektant diela navrhne účinné protihlukové opatrenia, ktoré zabezpečia dodržanie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku z dopravy po rýchlostnej ceste R1,“ povedala Žgravčáková.



O kontrolné meranie hluku z R1 požiadala Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR obec Brehy po opakovaných sťažnostiach zo strany občanov. Žiadosť starostu obce Juraja Tencera MDV prekvalifikovalo na podnet na výkon štátneho zdravotného dozoru a 22. marca vyzvalo NDS na vykonanie kontrolného merania.