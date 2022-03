Národná galéria otvára večerný kurz Buďte v obraze súčasného umenia

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenská národná galéria (SNG) otvára večerný kurz Buďte v obraze, tentoraz je zameraný na súčasné vizuálne umenie. "Účastníčky a účastníkov kurzu čaká päť stretnutí s tvorbou súčasných autoriek a autorov na rôznych zaujímavých miestach. Aktuálne podoby umenia preskúmame nielen na výstavách SNG, ale aj na miestach, kde sa tvorí či podnecuje jeho rozvoj," uviedla pre TASR manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková.



Ako ďalej priblížila, účastníci kurzu navštívia Vysokú školu výtvarných umení (VŠVU), nahliadnu do umeleckých ateliérov a pôjdu tiež na výlet do Schaubmarovho mlyna v Pezinku, ktorý funguje aj ako rezidenčné centrum.



Kurz pozostáva z piatich tematických stretnutí každý utorok od 18.00 do 20.00 h v období od 19. apríla do 17. mája. Ďalšie informácie a konkrétny program nájdu záujemcovia na webstránke galérie a jej profile na sociálnej sieti.