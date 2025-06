Národná knižnica funguje ako samostatná inštitúcia už 25 rokov

Martin 3. júna (TASR) - Slovenská národná knižnica (SNK) si 25. výročie samostatnej existencie inštitúcie pripomenie sériou vedeckých, odborných, prezentačných, vzdelávacích a umeleckých podujatí. Na utorkovej tlačovej konferencii v Martine o tom informovala generálna riaditeľka SNK Eva Augustínová.



Prierez celou históriou SNK ponúka výstava Od prvých darcov po digitálnu knižnicu. „Pre verejnosť budú atraktívne predovšetkým prehliadky počas Dňa otvorených dverí nielen v martinskej sídelnej budove SNK, ale aj v Konzervačnom a digitalizačnom centre vo Vrútkach. Tu záujemcovia uvidia celý proces digitalizácie od ošetrenia dokumentu, cez jeho vkladanie do digitalizačného stroja až po moment, keď sa dostane k ľuďom cez počítač alebo mobil,“ uviedla Augustínová.



Podľa riaditeľky ochrany fondov Martiny Bajzíkovej sa v SNK aktuálne nachádza okolo 5,5 milióna knižničných dokumentov. „Okrem slovacikálnych dokumentov sú to aj dokumenty inorečové, z toho je okolo 1,9 milióna archívnych dokumentov,“ poznamenala Bajzíková. Doplnila, že návštevníkom počas dňa otvorených dverí ukážu vzácne diela z depozitov SNK, ako napríklad najstaršiu uchovávanú knihu vytlačenú na území Slovenska v slovakizovanej češtine Bardejovský katechizmus z roku 1581, rukopis slovenskej hymny z roku 1844 či zatykač na J. M. Hurbana, M. M. Hodžu a Ľ. Štúra z roku 1848.



V tomto roku si SNK zároveň pripomína aj 50. výročie dokončenia sídelnej budovy na Hostihore. „Táto budova bola špeciálne postavená pre knižnicu, bola to prvá veľká budova postavená na takýto účel po druhej svetovej vojne. Je to nadčasová a ešte aj dnes moderná budova,“ podotkla generálna riaditeľka SNK.



Budova postavená v rokoch 1964 až 1975 patrí k dominantám Martina. Je 42 metrov vysoká a 110 metrov dlhá, má 14 podlaží a jej interiér i exteriér je dodnes objektom záujmu nielen laickej verejnosti, ale aj odborníkov na dizajn a architektúru. Postavená bola podľa projektu architektov Dušana Kuzmu a Antona Cimmermana s použitím vtedy nových konštrukčných technológií a materiálov. Metóda zdvíhaných stropov bola v tom čase veľmi progresívna a vďaka tomu sa knižnica stala prvou budovou v Československu, ktorá bola postavená touto jedinečnou technikou.