Národná zoo Bojnice podporí ukrajinské zoologické záhrady

Bojnice 3. marca (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach podporí zoo na Ukrajine. Pripojila sa k zbierke, ktorú iniciovala Zoo Praha. Informovala o tom na svojej stránke.



"Ukrajinské zoologické záhrady budú skôr či neskôr potrebovať finančnú podporu. Preto naši kolegovia zo Zoo Praha vytvorili špeciálny podúčet ich zbierkového konta Pomáháme jim přežít," uviedla zoo.



K podpore zbierky v rámci Únie českých a slovenských zoologických záhrad sa pripojila i bojnická zoo, ktorá prosí obyvateľov, aby sa do nej zapojili.



"Na hranice prichádzajú aj ľudia so zvieratami. S ponukou na pomoc zvieratám, ktoré so sebou priniesli ľudia utekajúci pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, alebo pre zvieratá evakuované z útulkov a iných zariadení, sa môžu ľudia obracať na zvieracieho ombudsmana," pripomenula bojnická zoo.