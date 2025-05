Národná zoologická záhrada je takmer po dvoch mesiacoch opäť otvorená

Bojnice 12. mája (TASR) - Národná zoologická záhrada je od pondelka takmer po dvoch mesiacoch opäť otvorená pre návštevníkov. Zoo zatvorili koncom apríla v súvislosti s preventívnymi opatreniami pred šírením slintačky a krívačky. I naďalej tam platia sprísnené opatrenia biologickej bezpečnosti.



Vedúca odboru marketingu a vzdelávania bojnickej zoo Andrea Klasová pre TASR spomenula, že sprísnená dezinfekcia pre zoologickú záhradu vyplýva i nariadených uvoľňovacích opatrení. „Každý návštevník musí prejsť dezinfekčným brodom - rohožami, ktoré máme pri vstupe do zoologickej záhrady. V rámci opatrení ide o aj dezinfekciu rúk,“ spresnila Klasová.



Sprísnené opatrenia prijala podľa nej zoo i v prípade zamestnancov ešte takmer pred dvoma mesiacmi, keď záhradu zatvorili. „Pre nás je od pondelka novinkou, že to musia robiť i návštevníci, keď vstúpia do zoologickej záhrady,“ podotkla.



Dočasné zatvorenie prinieslo zoo i straty, ktoré určila na základe štatistík z minulých rokov. Klasová ozrejmila, že ide približne o 60.000 návštevníkov. „U nás náklady, či máme otvorené alebo zatvorené, sú len v prípade krmiva pre zvieratá vo výške viac ako 1000 eur na deň,“ doplnila.



Bojnická zoologická záhrada si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho založenia a otvorenia. „Od júla chceme odštartovať kampaň, ktorou chceme pripomenúť návštevníkom, že sme najstaršia zoologická záhrada na Slovensku, aké úspechy sme dosiahli a čo nás čaká do budúcna,“ dodala Klasová.



Zoologická záhrada v Bojniciach bola na základe rozhodnutia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR zatvorená od 21. marca. Opätovné otvorenie umožnili nové uvoľnené opatrenia, ktoré platia od pondelka. Tie umožňujú dovoz vnímavých zvierat zo zahraničia do chovov v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji, ako aj otvorenie zariadení na vystavovanie zvierat a zoo v Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Zmeny sa netýkajú krajov v rámci ďalšieho reštrikčného pásma, teda neplatia pre Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj.