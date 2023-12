Národné centrum plaveckých športov Pavla Šteinera chcú mať v Martine

Martin 7. decembra (TASR) - Mesto Martin a Slovenská plavecká federácia podpísali v stredu (6. 12.) memorandum o spolupráci, ktorým potvrdili zámer vybudovať v meste Národné centrum plaveckých športov Pavla Šteinera. TASR o tom informoval referent pre komunikáciu, médiá a vzťahy s verejnosťou Mestského úradu (MsÚ) v Martine Miroslav Hamar.



Doplnil, že autorom štúdie stavby je tím pod vedením Jána Gustiňáka. "Plavecké centrum by malo vyrásť na mieste súčasného kúpaliska. Celkový rozpočet stavby by mal byť 20 miliónov eur a na jej financovaní by sa mali podieľať rovnakou sumou mesto a Slovenská plavecká federácia prostredníctvom Fondu na podporu športu. Mesto chce na tento projekt využiť európske prostriedky z územia udržateľného mestského rozvoja," uviedol.



Podpis memoranda o spolupráci je pre Martin podľa primátora Jána Danka skvelým mikulášskym darčekom. "Práve vďaka podpore a aktivite martinských plavcov je reálne, aby v najbližších rokoch vzniklo moderné plavecké centrum. Nebude slúžiť len Martinčanom, ale určite priláka aj rekreačných a profesionálnych plavcov z iných miest," povedal Danko.



Prezident Slovenskej plaveckej federácie Ivan Šulek pozitívne hodnotil predovšetkým odhodlanie vedenia mesta a martinských plavcov pustiť sa do projektu, podotkol Hamar.



Národné centrum plaveckých športov by sa podľa štúdie malo skladať z dvoch 25-metrových bazénov s desiatimi a štyrmi dráhami, bazénu na baby plávanie a pohybové aktivity a jedného vonkajšieho bazénu, určeného na celoročné využitie. "Samozrejmosťou sú šatne, tribúna s kapacitou 240 divákov, galéria, priestor pre novinárov, televízne prenosy a zázemia. Okrem bazénov by sa mal v centre nachádzať aj priestor na fitnes, wellness, konferenčná sála, stravovacie zariadenie a hotel s kapacitou 75 lôžok," priblížil Hamar.