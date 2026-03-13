< sekcia Regióny
Národné divadlo Košice odkladá premiéry inscenácií
Vstupenky zakúpené na pôvodne plánované predstavenia ostávajú v platnosti, v prípade nezáujmu o ich využitie, je ich možné vrátiť.
Autor TASR
Košice 13. marca (TASR) - Národné divadlo Košice (NDKE) z technických príčin odkladá premiéry činohernej inscenácie Michaela Frayna Sardinky na scénu, prosím! a baletnej inscenácie Charlesa A. Adama Korzár. Oznámilo, že aj z tohto dôvodu do marcového a aprílového programu doplnilo ďalšie predstavenia.
Divadlo pred tým avizovalo premiéru kultovej komédie z divadelného prostredia Sardinky na scénu, prosím! na 27. marca a premiéru klasického baletu Korzár na 29. apríla.
K aktuálnej marcovej ponuke pre divákov patrí činoherná komédia Georgesa Feydeaua Chrobák v hlave, baletná rozprávka Antoinea de Saint-Exupéryho Malý princ, spojenie opery a činohry v inscenácii Giuseppe Verdi: La Traviata / Alexandre Dumas ml.: Dáma s kaméliami či klasická slovenská veselohra Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch.
„V apríli budú dve pôvodne plánované predstavenia v Historickej budove NDKE nahradené titulmi z aktuálneho repertoáru,“ informovalo divadlo.
