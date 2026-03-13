Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Regióny

Národné divadlo Košice odkladá premiéry inscenácií

.
Na snímke spoločná fotka účinkujúcich pred tlačovou konferenciou Národného divadla Košice (NDKE) pred premiérou site-specific projektu Shakespearovho Hamleta v Umeleckých dielňach NDKE v Košiciach 12. júna 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Vstupenky zakúpené na pôvodne plánované predstavenia ostávajú v platnosti, v prípade nezáujmu o ich využitie, je ich možné vrátiť.

Autor TASR
Košice 13. marca (TASR) - Národné divadlo Košice (NDKE) z technických príčin odkladá premiéry činohernej inscenácie Michaela Frayna Sardinky na scénu, prosím! a baletnej inscenácie Charlesa A. Adama Korzár. Oznámilo, že aj z tohto dôvodu do marcového a aprílového programu doplnilo ďalšie predstavenia.

Divadlo pred tým avizovalo premiéru kultovej komédie z divadelného prostredia Sardinky na scénu, prosím! na 27. marca a premiéru klasického baletu Korzár na 29. apríla.

K aktuálnej marcovej ponuke pre divákov patrí činoherná komédia Georgesa Feydeaua Chrobák v hlave, baletná rozprávka Antoinea de Saint-Exupéryho Malý princ, spojenie opery a činohry v inscenácii Giuseppe Verdi: La Traviata / Alexandre Dumas ml.: Dáma s kaméliami či klasická slovenská veselohra Jána Palárika Dobrodružstvo pri obžinkoch.

„V apríli budú dve pôvodne plánované predstavenia v Historickej budove NDKE nahradené titulmi z aktuálneho repertoáru,“ informovalo divadlo.

Vstupenky zakúpené na pôvodne plánované predstavenia ostávajú v platnosti, v prípade nezáujmu o ich využitie, je ich možné vrátiť.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS