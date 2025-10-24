< sekcia Regióny
Národné divadlo Košice prinieslo do SND iný pohľad na baletnú tvorbu
Boli to inšpiratívne a výnimočné stretnutia s hosťami z Národného divadla Košice na pôde SND, hovorí generálna riaditeľa SND Zuzana Ťapáková.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Iný pohľad na baletnú tvorbu prinieslo do Slovenského národného divadla (SND) hosťovanie Baletu Národného divadla (ND) Košice. Na javisku našej prvej scény hosťoval košický baletný súbor v uplynulých dňoch s dvoma inscenáciami. Priaznivci súčasného baletu a výpravných rozprávok si mohli pozrieť predstavenia od renomovaných svetových tvorcov - Akrama Khana, autora diel Kaash a Dust, a Giorga Madiu, inscenátora výpravnej rozprávky Čarodejník z krajiny Oz.
„Tvorcovia z Košíc si pre Bratislavu vybrali dve predstavenia svojím pohybovým slovníkom úplne odlišné, a predsa posolstvom také blízke, aby oslovili čo najširšie spektrum divákov. Podarilo sa. Ovácie pre košický baletný súbor boli zaslúžené,“ informuje tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková o tanečnom večere Kaash (v hindčine znamená Keby len) a Dust (Strach) a dvoch predstaveniach rozprávky Čarodejník z krajiny Oz, na ktorých sa stretlo viacero osobností.
„Kaash je prvé celovečerné dielo jedného z najuznávanejších tvorov Akrama Khana, ktoré uviedol aj na Edinburskom festivale ešte v roku 2002. Khan sa v ňom snaží pokračovať v úsilí stavať mosty medzi svetom súčasného tanca a indickou klasickou tanečnou formou kathak,“ približuje SND „tanečnú extázu“, ktorú (21. 10.) vystriedalo dielo Dust. „Je hlbokou a dojemnou výpoveďou o utrpení, ktoré prinášajú vojny. Impulzom k vzniku partitúry bola nahrávka piesne vojaka počas prvej svetovej vojny,“ dodáva divadlo k dielu anglického tanečníka a choreografa s bangladéšskymi koreňmi Akrama Khana, ktorý prišiel do Košíc na pozvanie choreografa Andreja Petroviča.
Dve predstavenia úspešného baletného predstavenia pre deti a dospelých Čarodejník z krajiny Oz v choreografii talianskeho tvorcu Giorgia Madiu (22. a 23. 10.) priniesla na scénu Baletu SND v spolupráci s ND Košice Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti pri príležitosti jubilejného 30. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Organizátori dodávajú, že druhé baletné predstavenie 44-členného súboru bolo venované prevažne mladším žiakom základných škôl, ktoré mali možnosť zakúpiť vstupenky za polovičnú cenu vďaka projektu Ministerstva kultúry SR Kultúra pre školy.
„Boli to inšpiratívne a výnimočné stretnutia s hosťami z Národného divadla Košice na pôde SND. Priniesli iný pohľad na baletnú tvorbu, ale aj množstvo nových umeleckých a priateľských kontaktov,“ hovorí generálna riaditeľa SND Zuzana Ťapáková. Spolu s riaditeľmi obidvoch baletných súborov Ninou Polákovou, riaditeľkou Baletu SND, Šimonom Stariňákom, riaditeľom Baletu ND Košice a jeho umeleckým šéfom Gennarom Sorbinom sa rozhodli vo vzájomných kontaktoch intenzívnejšie pokračovať.
