Národné divadlo Košice pripravilo moderného Hamleta

Na snímke herci na skúške predstavenia site-specific projektu Shakespearovho Hamleta v Umeleckých dielňach Národného divadla Košice v Košiciach 12. júna 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 12. júna (TASR) - Moderné spracovanie klasickej drámy Hamlet pripravilo Národné divadlo Košice (NDKE). Slávne dielo Williama Shakespeara uvedie v netradičných priestoroch - v divadelných umeleckých dielňach. Premiéra inscenácie bude 19. júna.Ako informovalo divadlo, tvorcovia inscenácie zasadili hru s dánskym princom do obdobia neďalekej budúcnosti a ponúkajú divákovi perspektívu novodobého stredoveku. Dánsko je zmietané neustálou vojnovou hrozbou, mocenský boj rozvracia štát a rozkladá jeho spoločnosť zvnútra.„Pre nás má súčasný Hamlet ďaleko od romantizujúceho chápania jeho postavy, ktoré sa po francúzskej revolúcii stalo akýmsi všeobecným kánonom,“ priblížil režisér Andrej Sukhanov. Príprava inscenácie trvala podľa neho takmer tri roky. Snahou bolo pritom opierať sa o historické pramene a pôvodný Shakespearov text, jeho skryté motívy a to, čo je stále aktuálne. Režisér pritom poukazuje aj na viaceré vrstvy postáv a zámernú nejednoznačnosť, keď autor kladie viac otázok ako odpovedí. „Je to príbeh, kde je veľký motívom boj o moc. Je to veľmi zreteľný motív Shakespeara a v podstate tá história sa opakuje neustále,“ skonštatoval Sukhanov. Hra je pritom paralelou k dnešnému svetu aj varovaním pred nebezpečenstvami, ktoré hrozia.Projekt má aj experimentálnu povahu. Atmosféru príbehu dotvárajú priestory v umeleckých dielňach NDKE na Južnej triede 60, kde sa inak vyrábajú či maľujú divadelné kulisy. „Tým, že vlastne ten príbeh ‚zosúčasňujeme‘ a zdôrazňujeme motívy, ktoré sú v súčasnosti aktuálne, tak som si nevedel predstaviť hrať to v inom priestore,“ skonštatoval režisér. Kapacita pre predstavenie je 130 divákov.Ďalším špecifikom projektu je prepojenie profesionálneho divadla s umeleckým školstvom. V hre si zahrajú aj poslucháči Akadémie umení v Banskej Bystrici a študenti Súkromného konzervatória Zádielska v Košiciach.Autormi novej úpravy sú Sukhanov a dramaturg Peter Himič, scénu a kostýmy mali na starosti Jaroslav a Miroslav Daubravovci. Postavu Hamleta stvárni čerstvý absolvent Vysokej školy múzických umení Márk Mezőszállási. V ďalších postavách hrajú Jakub Kuka, Henrieta Kecerová, Peter Vaco, Matej Lacko či Filip Štrba.