Národné divadlo Košice uvádza dve inscenácie choreografa Akrama Khana

Košice 17. októbra (TASR) - Mimoriadnu baletnú premiéru ponúkne v piatok a sobotu (18. - 19. 10.) Národné divadlo Košice (NDKE). Svetoznámy choreograf Akram Khan predstaví v historickej budove divadla prvýkrát v strednej Európe svoje dve inscenácie Kaash (Keby len) a Dust (Prach). Informovalo o tom NDKE.



Uznávaný britský umelec je známy prepájaním súčasného tanca s indickou klasickou tanečnou formou Kathak. Súčasťou tejto snahy je aj jeho tanečné dielo Kaash, prvýkrát uvedené v roku 2002. O tejto inscenácii samotný tvorca hovorí: "Je dôležité pripomínať si hodnotu toho, čoho sa nemôžeme dotknúť. Nie je priestor vnútri pohára to, čo ho robí užitočným? Podobne aj ticho medzi krokmi, medzery medzi hudobnými frázami a prázdne miesta v priestore obsahujú všetky tajomstvá ich prípadných foriem."



Druhou inscenáciou večera bude súčasný balet Dust inšpirovaný prvou svetovou vojnou. Khan ho vytvoril na hudbu britskej skladateľky Jocelyn Pook s premiérou v roku 2014. Choreograf sa inšpiroval konceptom zákopov, kde odchádzali a napokon zomierali mladí aj starí muži. Ďalšia časť diela bola inšpirovaná ženami, ich nezlomnosťou, silou a dôležitosťou počas vojny, osobitne, keď sa stávali hlavnou pracovnou silou. "Vedeli, že púšťajú do vojny otcov, manželov a synov, vedeli, že ich môžu stratiť. Napriek tomu vyrábali zbrane, ktoré zabíjali otcov, manželov a synov tých na druhej strane. Nezáležalo na tom, na ktorej strane ste boli - obe strany cítili stratu a smrť. Ale na to, aby niekto žil, niekto iný riskoval svoj život. Túto cyklickú vec som chcel preskúmať," hovorí Khan.



Tanečný umelec spolupracoval napríklad s herečkou Juliette Binoche, balerínou Sylvie Guillem, speváčkou Kylie Minogue či indie rockovou skupinou Florence and the Machine. V roku 2012 vytvoril časť otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Londýne. Ako informovalo národné divadlo, do Košíc prišiel na pozvanie choreografa Andreja Petroviča, ktorý s ním niekoľko rokov úzko spolupracoval ako jeho asistent. V oboch dielach sa predstavia sólisti a zbor Baletu NDKE, "pre ktorých predstavuje premiéra obrovskú výzvu a ktorí sa vďaka jedinečnému pohybovému štýlu Akrama Khana posunuli v interpretácii opäť o kus ďalej".



Súčasťou programu je aj štvrtková predpremiéra.