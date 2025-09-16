< sekcia Regióny
Národné divadlo Košice uvádza v premiére operetu Cirkusová princezná
Inscenácia vznikla pri príležitosti 80. výročia košického divadla a pod umeleckým patronátom dcéry skladateľa - Yvonne Kálmán.
Autor TASR
Košice 16. septembra (TASR) - Jednu z najznámejších operiet Emmericha Kálmána Cirkusová princezná pripravila Opera Národného divadla Košice (NDKE). Novú inscenáciu v premiére uvedú v piatok (19. 9.) v historickej budove divadla.
Titul Cirkusová princezná z roku 1926 predstavuje vrchol tvorby slávneho maďarského skladateľa v žánri viedenskej operety a odzrkadľuje povojnové 20. roky i vplyv nových hudobných štýlov. „Opereta vyniká romantickou zápletkou, exotickou atmosférou cirkusového prostredia a nádhernými melódiami. Dielo reprezentuje klasickú viedenskú operetu s typickými prvkami ako prestrojenie postáv, komplikovaná ľúbostná zápletka a kontrast medzi aristokratickým a ľudovým prostredím,“ informovalo divadlo.
Inscenácia vznikla pri príležitosti 80. výročia košického divadla a pod umeleckým patronátom dcéry skladateľa - Yvonne Kálmán. V novom slovenskom preklade ju režijne pripravila Vera Nemirova. Uznávaná bulharsko-nemecká režisérka sa na operetu pozerá ako na produkt krízových čias, ako odpoveď na vojny, hospodárske krízy a stratu istôt. Podľa nej v sebe nesie potrebu ľudí po „ideálnom svete, po harmónii a kráse“. Aj preto je Cirkusová princezná aktuálna aj dnes. Ide o príbeh o tom, čo všetko sa môže stať ešte raz, keď sa odvážime otvoriť dvere spomienkam. „Nie je dnešná doba, v ktorej je hrozba vojny tak blízko, ako za posledných 80 rokov nebola, znovu zrelá na operetu,“ pýta sa režisérka.
Na aktuálnosť diela a osobitosť operety poukázal aj riaditeľ Opery NDKE Roland Khern Tóth. „V Košiciach veríme, že opereta nie je oddychový žáner. Je to veľmi presné zrkadlo doby, len ho treba správne nastaviť,“ povedal. Nemirova je podľa neho skúsená režisérka, ktorá sa nebojí nových prístupov, čo ukázala aj minulý rok oceňovanou interpretáciou Krútňavy Eugena Suchoňa. „Naša spoločná Cirkusová princezná je jasným dôkazom, že aj v operete sa dá povedať niečo vážne a pritom nestratiť ľahkosť a noblesu. Myslím, že práve to dnešný svet potrebuje,“ skonštatoval riaditeľ opery.
Na javisku sa podľa divadla predstaví celý umelecký dom NDKE - orchester, zbor, činohra aj balet. V hlavných postavách sa predstavia Titusz Tóbisz a Martin Gyimesi ako Mister X a Soňa Godarská a Tatiana Hajzušová ako Fedora Palinská. V ďalších úlohách účinkujú Aneta Hollá, Silvia Ondočko, Anton Baculík, Maksym Kutsenko, Marek Gurbaľ, Marián Lukáč, Peter Kočiš, Ivan Krúpa, Viera Kállayová, Beáta Drotárová, László Havasi, Pavol Cebák, Tomáš Hodermarský, Filip Kostrub a ďalší.
Choreografie vytvorili Andrej Petrovič, Gennaro Sorbino a Dalibor Fabian, scénu navrhol Andrej Serafin, kostýmy Simona Vachálková. Inscenáciu hudobne pripravil šéfdirigent Peter Valentovič. O atmosféru cirkusového sveta sa postarajú aj skutoční akrobati a cirkusoví umelci.
