VIDEO: Národné divadlo Košice uvádza v premiére operu Snehová kráľovná
Výrazná scéna a kostýmy Mareka Cpina a choreografia Dalibora Fabiana a Gennara Sorbina vytvárajú obrazovo bohaté divadlo, v ktorom má každý detail svoje miesto.
Autor TASR
Košice 20. novembra (TASR) - Národné divadlo Košice pripravilo najnovšie operu Sergeja Baneviča Snehová kráľovná. Operu podľa známej rozprávky Hansa Christiana Andersena uvedie v premiére v sobotu (22. 11.) na javisku historickej divadelnej budovy.
Ako informovalo divadlo, v réžii Dominika Beneša a pod hudobným vedením Filipa Urbana vzniklo dielo, ktoré prináša silný príbeh o priateľstve, odvahe a nádeji a zároveň ponúka zážitok pre celé rodiny. Pred divákmi tak ožije svet snehu a zrkadiel, v ktorom sa detská odvaha stretáva so strachom, láska so stratou a pamäť so snom.
Výrazná scéna a kostýmy Mareka Cpina a choreografia Dalibora Fabiana a Gennara Sorbina vytvárajú obrazovo bohaté divadlo, v ktorom má každý detail svoje miesto. Hudobné naštudovanie Filipa Urbana stavia na melodickosti a citlivosti Banevičovej partitúry, ktorá spája detskú hravosť s vnútornou hĺbkou.
„Snehová kráľovná je opera, ktorá spája generácie - deti, rodičov aj starých rodičov. Je to dielo, ktoré má schopnosť osloviť každého, kto v sebe ešte nosí zvedavosť a citlivosť detstva,“ uviedol riaditeľ Opery NDKE Roland Khern Tóth.
Ide podľa neho o výnimočný úspech aj z hľadiska diváckeho záujmu, keďže už pred premiérou sú všetky nateraz plánované predstavenia tejto sezóny vypredané. „Pre mnohé deti to bude ich prvé stretnutie so svetom opery - v plnohodnotnej divadelnej podobe so spevákmi, orchestrom a baletom. A verím, že pre rodičov to bude návrat k pocitu, že aj v dnešnom svete sa dá spolu prežívať niečo krásne a pravdivé,“ skonštatoval šéf opery.
V hlavných úlohách sa predstavia Gabriela Hrženjak, Tatiana Hajzušová, Aneta Hollá, Anton Baculík, Peter Račko, Marek Gurbaľ, Marián Lukáč, Myroslava Havryliuk, Viera Kállayová, Gabriela Bláhová, Silvia Ondočko, Janette Zsigová, Michal Onufer či Mihály Podkopájev. Na javisku ich doplnia detskí speváci a tanečníci baletu divadla.
