Národné divadlo Košice uvedie inscenáciu romantického baletu Giselle

Košice 9. mája (TASR) - Národné divadlo Košice uvedie novú inscenáciu romantického baletu Adolpha Charlesa Adama - Giselle. Ide o prvú premiéru, ktorú divadlo uvedie pod svojím staronovým názvom. Informovalo o tom jeho vedenie na utorkovej tlačovej konferencii. Premiéra predstavenia je naplávaná na štvrtok (11. 5.) od 19.00 h v historickej budove divadla.



Prvé dejstvo inscenácie bude ukážkou štylizovanej techniky ľudového tanca, druhé zas klasického tanca z obdobia romantizmu. Ako divadlo uvádza na svojej webovej stránke, Giselle je nielen tragickým príbehom lásky vidieckeho dievčaťa k šľachticovi, ale okrem iného v sebe nesie aj možnosť predstaviť úplne rozdielne prostredia, a to kontrast medzi krásou a škaredosťou, láskou a nenávisťou, snom a skutočnosťou, svetom víl a vidieckym prostredím. Inšpiráciou k vzniku baletu bola aj slovanská legenda opísaná Heinrichom Heinem o nevydatých dievčatách, ktoré sa po smrti premenia na víly a po nociach pocestných utancujú k smrti.







Pod réžiu inscenácie sa podpísal režisér a choreograf Ondrej Šoth, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom divadla. Z hudobného a dramaturgického hľadiska je pre neho titul Giselle spolu s Labutím jazerom najkrajším dielom romantickej klasickej literatúry. "Pri tvorbe každého diela mám veľkú úctu k skladateľovi a autorovi literárnej predlohy. Na Giselle je zaujímavý, pre romantizmus charakteristický prvok, prechod z reálneho prostredia v prvom dejstve do sveta rozprávkového sveta ilúzie a nadčasovosti. Veľmi sa teším z toho, že košická Giselle dostane nový šat a novú scénickú výpravu, kde víly budú žiť v lotosových kvetoch a nie hroboch," dodal Šoth, ktorý sa s košickým baletom vrátil ku Giselle po 14 rokoch. Ako doplnil, ide o predstavenie, ktoré podľa neho ponúka mládeži to, čo potrebuje - snívať a mať ideály.



Šoth zároveň pripomenul, že od 1. mája nesie niekdajšie Štátne divadlo Košice názov Národné divadlo Košice. "Toto divadlo má historicky minulosťou, ale aj súčasnosťou právo byť národným divadlom a má právo byť v Európe," uviedol.



Zároveň upozornil na nedostatočné financovanie divadla. Obáva sa, že v dôsledku aktuálnej politickej situácie na Slovensku môže byť ohrozený aj dlhodobý projekt, súvisiaci s počtom zamestnancov.