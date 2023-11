Národné divadlo Košice uvedie premiéru opery Tannhäuser

Košice 28. novembra (TASR) - Prvou opernou premiérou aktuálnej sezóny Národného divadla Košice (NDKE) bude Tannhäuser. Na javisko košického divadla sa táto romantická opera Richarda Wagnera vráti v novej inscenácii takmer po 65 rokoch. TASR o tom informovalo NDKE.



Tannhäuser je jedinou Wagnerovou operou, ktorá vznikla vo viacerých verziách. "Podoba našej inscenácie bude takzvaný Mischfassung - zmiešaná verzia z viacerých, kde bude dominovať na začiatku veľká baletná hudba bakchanálií a jej témou bude takzvaný wagnerovský kult po smrti skladateľa, ako i život a osud jeho jediného syna Siegfrieda," uviedlo divadlo.



Réžiu mal na starosti tandem Ondrej Šoth a Roland Khern Tóth, hudobné naštudovanie šéfdirigent opery Peter Valentovič. Nová inscenácia má aj medzinárodné obsadenie. Spoluúčinkovať bude tiež Slovenský filharmonický zbor.



Témou opery je rozpor medzi zmyselnou a duchovnou láskou, ale i rozpoltenosť moderného človeka, ktorý je zmietaný protikladmi a nevie sa medzi nimi rozhodnúť. "Tannhäuser je v spoločnosti outsiderom, snaží sa objaviť skutočnú lásku a city, no medzi dvoma svetmi, žiaľ, zlyháva. Tannhäuser je v našej produkcii Siegfried Wagner, myslím si, že je to veľmi vzrušujúci a skvelý nápad," povedal hosťujúci nemecký tenorista gruzínskeho pôvodu Zurab Zurabishvili.



V opere tiež vystupujú historické postavy. Medzi nimi aj sv. Alžbeta Durínska (Uhorská). "Najmä jej postava je zviazaná so Slovenskom, keďže podľa niektorých prameňov sa narodila v Bratislave, kde prežila prvé štyri roky svojho života a v Košiciach je jej zasvätený Dóm sv. Alžbety," dodáva divadlo.



Prvá premiéra je naplánovaná na piatok (1. 12.) v historickej budove divadla o 18.00 h.