Národné divadlo v Košiciach uvedie premiéru drámy Romeo a Júlia

Košice 17. januára (TASR) - Prvou tohtoročnou premiérou v Národnom divadle Košice (NDKE) bude inscenácia drámy Williama Shakespeara Romeo a Júlia / Rómeo és Júlia. Ide o predstavenie, ktoré pripravili činohra a balet NDKE spolu s Némzeti Színház z Budapešti. Premiéra v slovenskom a maďarskom jazyku bude v piatok v historickej budove divadla v Košiciach o 18.00 h. TASR o tom informovalo NDKE.



Znepriatelené rodiny budú mať v inscenácii medzi sebou aj jazykovú bariéru. Kapuletovcov budú hrať v slovenčine herci košickej činohry, Montekovcov v maďarčine herci budapeštianskeho divadla.



"Keď som sa na skúškach dívala na hercov, zdalo by sa, že si vôbec nerozumejú. Slovenskí herci nevedia po maďarsky, maďarskí herci po slovensky. Ale je to absolútny omyl. Videla som kompaktný celok, kde všetci veľmi presne vedia, čo hrajú, v akej situácii sa nachádzajú a absolútne si rozumejú. A to je pre mňa obrovská mágia a sila divadla, ktorá zotiera všetky takzvané nedorozumenia a nepochopenia," povedala riaditeľka činohry NDKE Alena Ďuránová.



Podľa generálneho riaditeľa NDKE Ondreja Šotha sú prví na Slovensku, ktorí iniciovali takúto cezhraničnú spoluprácu dvoch národných divadiel, spoluprácu hercov a tvorivých tímov. "Umenie spája a aj toto predstavenie je toho dôkazom," dodal.



V hlavných úlohách sa predstavia Péter Herczegh a Janka Balková. Režisérom inscenácie je generálny riaditeľ divadla v Budapešti Attila Vidnyánszky.