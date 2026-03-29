Národné lesnícke centrum spúšťa projekt pre deti: Les ukrytý v knihe
Celoslovenskú kampaň pripravilo NLC spolu s hlavným partnerom projektu, ktorým sú Lesy Slovenskej republiky.
Autor TASR
Zvolen 29. marca (TASR) - S cieľom zvýšiť čitateľskú a prírodovednú gramotnosť u detí spustí v apríli Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene celoslovenský projekt s názvom Les ukrytý v knihe. Aktivita prepája knižnice, školy a lesných pedagógov a jeho tohtoročnou témou je Návrat ku koreňom. TASR o tom informovala Dagmar Sélešová z NLC.
Dodala, že žiaci základných škôl spolu s lesnými pedagógmi budú hľadať súvislosti medzi lesom a knihou. Knižnice na celom Slovensku v období od 1. apríla do 30. mája poskytnú priestor detským čitateľom. Spolu s lesnými pedagógmi zo štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a ďalších lesníckych subjektov pripravujú aktivity. „Počas nich žiaci základných škôl čítajú príbehy o lese, získavajú poznatky o lesnom ekosystéme a dozvedia sa, ako vzniká kniha,“ objasnilo NLC.
Podotýka, že touto hravou formou deti získavajú vzťah ku knihám a čítaniu a prehlbujú si aj pozitívny vzťah k prírode. Každý rok venujú projekt inej téme, tentoraz lesní pedagógovia pripravili návrat do minulosti. K príbehom z lesa a spomienkam starých rodičov spätými s prácou v lese.
NLC ďalej uvádza, že spomienky a rozprávanie starých rodičov a priateľov deti zachytia do listov kroniky. Vytvoria ju v rámci sprievodnej aktivity projektu, v korešpondenčnej súťaži. Autorov najoriginálnejších listov spolu s najaktívnejšími knižnicami ocenenia. Vyhodnotenie projektu sa uskutoční 19. júna v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
